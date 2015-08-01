Днепр Киев Львов | автобус, микроавтобус, маршрутка | поездки, перевозки

098 527 57 57 звонки: 24 / 7 Цена от 900 грн до 1000 грн

099 322 79 99 00.00 — 24.00 Цена может колебаться в зависимости от

098 255 71 99 круглосуточно качества транспорта, вместимости авто.

Оплата будет происходить через выставление инвойса на E-mail через LiqPay .

Львов Днепр автобус расписание цена

Расписание отправление автобуса с Львова до Днепра от жд вокзала:

Львов, Железнодорожный вокзал «Центральный», Дворцовая площадь; дом 1; и Львов, остановка «Пиццерия 0-24″ (платная парковка), улица Черновецкая; дом 21;

Время отправления автобуса 03:30; 6:45; 13:00; 22:15;

Промежуточные пункты по пути следования автобуса до Днепра:

Луцк, Ровно, Житомир, Киев, Аэропорт «Борисполь», Терминал D, Пирятин, Лубны, Хорол, Решетиловка, Кобеляки, Царичанка, Петриковка, Лобойковка.

Днепр Львов автобус расписание цена

Расписание отправление автобуса с Днепра до львова от жд вокзала:

Днепр, железнодорожный вокзал «Центральный», площадь Вокзальная; дом 11

Время отправления автобуса 10:00; 13:00; 16:00; 22:00;

Промежуточные пункты по пути следования автобуса до Львова:

Лобойковка, Петриковка, Царичанка, Кобеляки, Решетиловка, Хорол, Лубны, Пирятин, Аэропорт «Борисполь», Терминал D, Киев, Житомир, Ровно, Луцк.

Билеты на автобус Львов — Днепр

Мы знаем, время — бесценно и для наших клиентов мы стараемся максимум его экономить. NIKA-BUS предлагает забронировать билет на автобус, поездку Львов — Днепр онлайн или по телефону, экономя ваше время. Не нужно тратить время на поездки в кассы автовокзала. У нас вы можете ознакомится с актуальными и альтернативными поездками как из Львова в Днепр так и в обратном направлении Днепр Львов, по телефонам нашей диспетчерской службы. Так же комфорт наших пассажиров мы обеспечиваем качественным и комфортным транспортом — автобусы, микроавтобусы. В машинах повышенного комфорта имеются следующие преимущества: климат контроль, сиденья откидываются, розетки USB, ремни безопасности.

Расписание автобусов Львов — Днепр

У нас на сайте представлены цены на самые выгодные по цене и времени в поездке автобусные рейсы Львов — Днепр. По пути следования автобуса запланированы санитарные остановки, и отображены в маршруте автобуса. Как купить автобусные билеты в Львов.

Для покупки билета нужно выбрать направление и дату поездки, связаться бля бронирования билета по контактным телефонам перевозчика.

NIKA-BUS предлагает своим клиентам ряд преимуществ:

круглосуточная работа диспетчерской службы для клиентов

бронирование мест одновременно для нескольких пассажиров

выбор самых выгодных автобусных билетов

самые быстрые и качественные поездки

бронирование и покупка автобусных билетов

Заказывая автобусные билеты для поездки в Львов на сайте NIKA-BUS, вы экономите время.

Ежедневные поездки Киев Львов от перевозчика НикаБус

Поездки в Львов на автобусах и микроавтобусах перевозчика НикаБус это комфорт, удобство, скорость. Заказ трансфера в Львов, заказ автобуса, заказ микроавтобуса. Транспортные услуги от перевозчика по Львовскому направлению через Борисполь, Киев. Ежедневные поездки, организация и осуществление пассажирских перевозок. Поездки на качественном транспорте по популярным маршрутам. Пассажирские перевозки на заказ. Бронь мест и заказ билетов по телефонам. Так же регулярные автобусные поездки в Киев. Трансферы, бронь мест и заказ билетов, заказ автобуса, заказ микроавтобуса. Пассажирские перевозки на заказ. Заказать пассажирские перевозки автобусом, микроавтобусом. Удобные маршруты, качественные услуги. Ежедневные поездки.