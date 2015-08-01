Днепр Киев Львов | автобус, микроавтобус, маршрутка | поездки, перевозки

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Львов Днепр автобус расписание цена
Расписание отправление автобуса с Львова до Днепра от жд вокзала:
Львов, Железнодорожный вокзал «Центральный», Дворцовая площадь; дом 1; и Львов, остановка «Пиццерия 0-24″ (платная парковка), улица Черновецкая; дом 21;
Время отправления автобуса 03:30; 6:45; 13:00; 22:15;
Промежуточные пункты по пути следования автобуса до Днепра:
Луцк, Ровно, Житомир, Киев, Аэропорт «Борисполь», Терминал D, Пирятин, Лубны, Хорол, Решетиловка, Кобеляки, Царичанка, Петриковка, Лобойковка.
Днепр Львов автобус расписание цена
Расписание отправление автобуса с Днепра до львова от жд вокзала:
Днепр, железнодорожный вокзал «Центральный», площадь Вокзальная; дом 11
Время отправления автобуса 10:00; 13:00; 16:00; 22:00;
Промежуточные пункты по пути следования автобуса до Львова:
Лобойковка, Петриковка, Царичанка, Кобеляки, Решетиловка, Хорол, Лубны, Пирятин, Аэропорт «Борисполь», Терминал D, Киев, Житомир, Ровно, Луцк.
Билеты на автобус Львов — Днепр
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Расписание автобусов Львов — Днепр
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